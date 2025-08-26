Стало відомо, коли Бельгія передасть Україні F-16

Бельгія допомагає Україні з розмінуванням, дронами та навчанням військових

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що у вересні Україна отримає F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

Прево наголосив, що уже наступного місяця Бельгія передасть Україні винищувачі F-16. Міністр також підкреслив, що його країна допомагає з розмінуванням, дронами та навчанням військових – підготовлено понад 3 тис. солдатів і техніків.

Крім того, Брюссель виділяє €20 млн на українську зернову ініціативу та інвестує у відбудову шкіл, лікарень і енергосистеми.

Також міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево після зустрічі з міністрами країн Бенелюксу в Одесі заявив, що його країна готова відправити свої війська в Україну в рамках миротворчої місії після закінчення війни з РФ.

За словами міністра, коли буде прийнято рішення про припинення вогню в Україні, Бельгія готова взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом.

До слова, Норвегія хоче завершити передачу обіцяних винищувачів F-16 до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Норвегії Туре Сандвіка, якого цитує NRK.