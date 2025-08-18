Постійні атаки противника: Сирський розповів про найскладніші напрямки на фронті

ЗС РФ концентруються на Покровському та Запорізьких напрямках, розповів Олександр Сирський

Ситуація на фронті наразі дійсно складна та характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Противник зараз проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках – Покровському, який для росіян залишається визначальним, та Запорізькому, куди зараз ворог перекидає свої частини з Сумського напрямку.

«Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії», – зазначив Головнокомандувач.

Станом на сьогодні на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. Але реалізуючи цілі та вказівки глави Кремля Володимира Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Адже Курська операція якраз зірвала їхні плани, нагадав Олександр Сирський.

На Курщину, підкреслив офіцер, росіяни перекидали підрозділи із Запорізької області в тому числі зокрема й 76-ту десантно-штурмову дивізію.

«Тому ситуація складна, характеризується постійними атаками противника. На Покровському напрямку щоденно фіксується близько пів сотні штурмових дій противника. Наразі це найбільш складна ділянка фронту», – розповів Головком ЗСУ.

Нагадаємо, за останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі. Це менше одного відсотка території України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, як інформує «Главком», що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України.