Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц
фото: скриншот з відео

Канцлер заявив, що Україна має сидіти за столом перемовин, якщо відбудеться наступна зустріч із Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію Мерца з президентом Володимиром Зеленським.

Канцлер додав, що юридичне визнання окупованої Росією території не є предметом обговорення. Також, за його словами, питання територіальної цілісності України буде обговорюватися лише Зеленським.

Зокрема, канцлер додав, що Україна має сидіти за столом перемовин, якщо відбудеться наступна зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

Теги: Німеччина війна Володимир Зеленський Фрідріх Мерц

