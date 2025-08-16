«Світ став безпечнішим». Орбан привітав зустріч на Алясці

«Світ став безпечнішим»: Орбан привітав зустріч Трампа і Путіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав зустріч президентів РФ і США на Алясці та заявив, що тепер «світ став безпечнішим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

За словами Орбана, зустріч очільника Кремля та Дональда Трампа, а також розмороження відносин між Росією та США є кроком, що знижує загрозу ядерної ескалації.

«Ми роками спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнували співпрацю між собою та обмінювалися недружніми заявами. Тепер це завершилося. Сьогодні світ став безпечнішим місцем, ніж був учора», – заявив прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дональда Трампа.

«Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи високоповажного генерального секретаря НАТО», – заявив Дональд Трамп.

Він підкреслив, що всі дійшли згоди, що найкращим способом завершити війну є укладення мирної угоди, яка покладе їй край, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується.

Як відомо, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За підсумками тривалої розмови між лідерами український президент прийняв запрошення та повідомив, що планує обговорити всі деталі «по завершенню вбивств, по завершенню війни» саме під час зустрічі у Білому домі.