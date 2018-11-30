Міністр оборони підписав наказ про виділення родинам захоплених моряків по 50 тис. грн



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Частину захоплених моряків хочуть перевести з Керчі в «Лефортово»

Полторак також розповів, що створена група з надання юридичної допомоги нашим морякам

Міністр оборони України Степан Полторак розповів, що сьогодні підписав наказ про виділення родинам заарештованих українських моряків по 50 тис. грн. Про це він сьогодні сказав під час наради щодо обороноздатності країни за участю президента України.

«Сьогодні я підписав наказ по виділенню матеріальної допомоги кожному нашому моряку, кожен отримає по 50 тис. грн. Ми будемо послідовно цю допомогу проводити», — наголосив міністр.

Полторак також розповів, що створена група з надання юридичної допомоги нашим морякам.

«Безпосередньо з моряками працює група адвокатів, які надають їм допомогу в ситуації, яка склалася», — уточнив він.

Як повідомив глава МЗС Павло Клімкін, частину захоплених моряків хочуть перевести з Керчі в «Лефортово».

Під час наради у президента керівники силових відомств обговорили ситуацію, що склалася у Керченській протоці, коли 25 листопада російські військові захопили три українських кораблі та взяли у полон наших моряків.

«Чітке повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку було передано своєчасно», - повідомив Порошенко.

Також президент наказав доповісти про виконання доручення підтримати родини наших полонених моряків.

Зазначимо, що раніше Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ.

У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

У Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде. Також у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.