Міністр оборони відмовився усувати фігуранта корупційної справи

Суд змінив запобіжний захід заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському з домашнього арешту на особисте зобов'язання

Міністр оборони Степан Полторак відмовився на час розслідування усувати свого заступника Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про корупційну схему в Міноборони. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook. Зокрема, в САП повідомили, що, незважаючи на заяви Полторака про необхідність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Громадське Заступник міністра оборони Ігор Павловський в суді

Суд змінив запобіжний захід заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському з домашнього арешту на особисте зобов'язання

Міністр оборони Степан Полторак відмовився на час розслідування усувати свого заступника Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про корупційну схему в Міноборони.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зокрема, в САП повідомили, що, незважаючи на заяви Полторака про необхідність об'єктивного розслідування справи про корупційну схему в Міноборони, а також про розгляд необхідності відсторонення Павловського на час розслідування, він відмовився його відстороняти.

«...відсторонення заступника міністра оборони України від займаної посади може негативно вплинути на координацію діяльності структурних підрозділів міністерства, які реалізують повноваження Міністерства оборони України, зокрема, у сфері військово-технічної політики, спрямованої на розвиток озброєння і військової техніки», - йдеться в листі Полторака.

Як повідомлялося, 11 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали заступника міністра міністра оборони Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в причетності до розтрати понад 149 млн грн держкоштів при закупівлі палива для оборонного відомства.

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Павловському у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сторона обвинувачення просила для заступника міністра арешт або 75 мільйонів гривень застави, для директора Департаменту держзакупівель – арешт або 8 мільйонів гривень застави.

Також відомо, що компанія партнера нардепа Грановського фігурує у справі про розтрату в Міноборони. Мова йде про минулорічний тендер, на якому перемогу здобула компанія «Трейд Коммодіті» пов’язана із бізнесменом Андрієм Адамовським. У компанії «Трейд Коммодіті» заявили, що готові допомагати слідству НАБУ.