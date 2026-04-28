Головна Новини
search button user button menu button

Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Основна сесія НМТ-2026 триватиме з 20 травня до 25 червня
фото з відкритих джерел

Оксен Лісовий: природничі науки абітурієнти досі обходять стороною

На основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тисяч учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост міністра освіти і науки Оксена Лісового у Facebook. 

Іноземні мови – лідер, фізика й хімія – аутсайдери

За словами Лісового, серед зареєстрованих учасників понад 18 тисяч складатимуть НМТ за кордоном. Міністр розцінює це як позитивну тенденцію: такі випускники пов'язують свій освітній шлях з Україною і планують вступати до вітчизняних закладів вищої освіти.

Аналізуючи вибір предметів під час реєстрації на НМТ, міністр зазначив, що учасники орієнтуються насамперед на прикладну цінність дисципліни для майбутньої професії. Найпопулярнішими стали:

  • іноземні мови;
  • географія;
  • біологія;
  • українська література.

Натомість природничі науки обирають значно рідше: фізику – приблизно 11 тисяч учасників, хімію – орієнтовно 3 тисячі. 

Кабінети фізики та хімії оновлять за 700 млн грн

Щоб змінити ситуацію з непопулярністю природничих наук, Міністерство освіти другий рік поспіль робить ставку на оновлення шкільної інфраструктури. Нещодавно завершився збір заявок від громад на оснащення природничих кабінетів – незабаром відбудеться відбір і розподіл 700 млн грн на ці цілі.

«Інтерес дитини до цих предметів народжується через доступ до досліджень, сучасного обладнання та реальних експериментів», – пояснив міністр логіку програми.

У 2025 році завдяки аналогічній ініціативі 106 шкіл отримали можливість облаштувати сучасний освітній простір.

Основна сесія НМТ-2026 триватиме з 20 травня до 25 червня. Запрошення з датою, часом і місцем тестування учасники отримають у персональних кабінетах – з міркувань безпеки ця інформація не оприлюднюється завчасно. Додатковий період реєстрації для тих, хто не встиг подати документи в основний термін, триває з 11 до 16 травня.

Нагадаємо, у 2025 році на НМТ зареєструвалися понад 317 тисяч учасників – тоді також лідирували іноземні мови, а фізику обрали лише 9 тисяч учасників, хімію – близько 3 тисяч.

До слова, Міністерство освіти і науки затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: скасовано обов'язкові мотиваційні листи, а українські університети визнаватимуть результати деяких європейських іспитів як альтернативу НМТ.

Читайте також:

Теги: НМТ МОН Оксен Лісовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реформа старшої школи запрацює поетапно з вересня 2026 року
Кабмін змінив правила роботи ліцеїв: що нового з вересня
24 квiтня, 15:35
Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ
Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ
10 квiтня, 20:30
МОН встановило обов’язковий рівень англійської для держслужбовців і керівників закладів освіти
Без англійської не допустять? МОН встановило нові вимоги для держслужбовців
2 квiтня, 12:08

Новини

Сьогодні, 13:20
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
Сьогодні, 12:40
Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua