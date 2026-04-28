Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026

Оксен Лісовий: природничі науки абітурієнти досі обходять стороною

На основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тисяч учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост міністра освіти і науки Оксена Лісового у Facebook.

Іноземні мови – лідер, фізика й хімія – аутсайдери

За словами Лісового, серед зареєстрованих учасників понад 18 тисяч складатимуть НМТ за кордоном. Міністр розцінює це як позитивну тенденцію: такі випускники пов'язують свій освітній шлях з Україною і планують вступати до вітчизняних закладів вищої освіти.

Аналізуючи вибір предметів під час реєстрації на НМТ, міністр зазначив, що учасники орієнтуються насамперед на прикладну цінність дисципліни для майбутньої професії. Найпопулярнішими стали:

іноземні мови;

географія;

біологія;

українська література.

Натомість природничі науки обирають значно рідше: фізику – приблизно 11 тисяч учасників, хімію – орієнтовно 3 тисячі.

Кабінети фізики та хімії оновлять за 700 млн грн

Щоб змінити ситуацію з непопулярністю природничих наук, Міністерство освіти другий рік поспіль робить ставку на оновлення шкільної інфраструктури. Нещодавно завершився збір заявок від громад на оснащення природничих кабінетів – незабаром відбудеться відбір і розподіл 700 млн грн на ці цілі.

«Інтерес дитини до цих предметів народжується через доступ до досліджень, сучасного обладнання та реальних експериментів», – пояснив міністр логіку програми.

У 2025 році завдяки аналогічній ініціативі 106 шкіл отримали можливість облаштувати сучасний освітній простір.

Основна сесія НМТ-2026 триватиме з 20 травня до 25 червня. Запрошення з датою, часом і місцем тестування учасники отримають у персональних кабінетах – з міркувань безпеки ця інформація не оприлюднюється завчасно. Додатковий період реєстрації для тих, хто не встиг подати документи в основний термін, триває з 11 до 16 травня.

Нагадаємо, у 2025 році на НМТ зареєструвалися понад 317 тисяч учасників – тоді також лідирували іноземні мови, а фізику обрали лише 9 тисяч учасників, хімію – близько 3 тисяч.

До слова, Міністерство освіти і науки затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: скасовано обов'язкові мотиваційні листи, а українські університети визнаватимуть результати деяких європейських іспитів як альтернативу НМТ.