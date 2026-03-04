Як зареєструватися на НМТ-2026: покрокова інструкція

Випускникам радить регулярно перевіряти стан опрацювання документів після надсилання їх на обробку до регіонального центру

Помилки та неточності, допущені при реєстрації, можна буде усунути до 7 квітня

Завтра, 5 березня, в України розпочнеться реєстрація на проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ). Як і в попередні роки, вона відбуватиметься в онлайн-форматі. Інструкцію з реєстрації на НМТ опублікували в Українському центрі оцінювання якості освіти, інформує «Главком».

Перший крок – створення персонального кабінету учасника.

Створення кабінету учасника НМТ за допомогою застосунку «Дія»

Цей спосіб дає змогу значно спростити процес, адже персональну інформацію та частину документів не доведеться вносити вручну. Достатньо через «Дію» надіслати цифровий документ (поставити відповідну відмітку ID-картки або закордонного), після чого:

вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», відомості про заклад освіти – для випускників поточного року);

у разі потреби – поставити відмітку про проходження НМТ під час додаткових сесій чи вказати на необхідність створення особливих умов;

обрати навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де плануєте проходити НМТ, а також мову складання сертифікаційної роботи;

завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів (їхній перелік програма визначить автоматично) – випускники й випускниці поточного року мають надати лише довідку із закладу освіти;

підтвердити бажання взяти участь в НМТ

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку.

Створення кабінету учасника НМТ власноруч

Для цього треба вказати перелічену вище інформацію, але спершу внести персональні дані для реєстрації.

Якщо створювати кабінет власноруч, треба завантажити низку документів, які у «Дії» підтягуються автоматично:

документ, що посвідчує особу;

документ, який підтверджує інформацію про РНОКПП (картку платника податків, паспорт громадянина України із необхідними даними, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи, довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру, витяг з реєстру територіальної громади, документ, що підтверджує відсутність РНОКПП тощо);

документ, який містить інформацію про освіту (довідку з місця навчання для цьогорічних випускників або отриманий рівень освіти).

Окремі категорії випускників мають додатково надати копії документів:

свідоцтва про зміну імені, про шлюб чи розірвання шлюбу – якщо є розбіжності в персональних даних;

довідки про мову навчання – якщо вступник бажає складати НМТ мовою корінного народу або національної меншини;

медичного висновку про створення особливих умов для проходження тестування за формою № 086-3/о;

нотаріально засвідченого перекладу документів, якщо вони оформлені іноземною мовою.

УЦОЯО радить регулярно перевіряти стан опрацювання документів після надсилання їх на обробку до регіонального центру. Помилки та неточності можна буде усунути до 7 квітня.

Нагадаємо, в Україні затверджено календарний план організації та проведення у 2026 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Основні сесії проходитимуть з 20 травня до 25 червня, додаткові – з 17 до 24 липня.