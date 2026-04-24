Кабмін змінив правила роботи ліцеїв: що нового з вересня

glavcom.ua
Реформа старшої школи запрацює поетапно з вересня 2026 року
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

МОН: ліцеї матимуть щонайменше три профілі — природничо-математичний (STEM), мовно-літературний і гуманітарний

Уряд затвердив оновлене Положення про ліцей – документ визначає нові підходи до профільного навчання, вступу та організації освітнього процесу в старшій школі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України.  

Поетапне впровадження

Зміни є частиною переходу на трирічну профільну середню освіту в межах реформи НУШ. Впроваджуватимуть їх поетапно: з 1 вересня 2026 року – для 150 пілотних ліцеїв, а з 1 вересня 2027 року – для всіх академічних ліцеїв країни.
Оновлений документ визначає ліцей як заклад суто академічного спрямування. Початкова та базова ланки можуть функціонувати лише як виняток – за рішенням засновника. «Упровадження змін буде поетапним: з 1 вересня 2026 року – для 150 пілотних ліцеїв, а з 1 вересня 2027 року – для всіх академічних ліцеїв», – наголосили в МОН.

Профілі та індивідуальна траєкторія

Обов'язковою стає наявність щонайменше трьох профілів, що охоплюють поглиблене вивчення предметів у межах трьох кластерів:

  • природничо-математичного (STEM);
  • мовно-літературного;
  • соціально-гуманітарного.

Якщо ліцей є єдиним у громаді, він зобов'язаний забезпечити щонайменше по одному профілю з кожного кластеру. Учні зможуть обирати профіль і формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибіркові компоненти, а зміна профілю відбуватиметься за заявою та з обов'язковим консультуванням.
Ліцеї матимуть право створювати змінні та міжкласні групи, що дасть змогу впроваджувати поглиблене вивчення предметів і проєктне навчання.

Оцінювання та вступ

Щодо системи оцінювання, ліцей зможе обрати одну з трьох шкал:

  • «зараховано / не зараховано»;
  • рівневу (чотири рівні: П/С/Д/В);
  • бальну (12-бальна шкала).

Якщо ліцей запроваджує власну шкалу, він зобов'язаний визначити правила переведення до шкали, встановленої законодавством.
Конкурс на вступ до 10 класу проводитиметься лише тоді, коли кількість заяв перевищує кількість місць. Положення про конкурс ліцей розробляє самостійно й зобов'язаний оприлюднити його на сайті не пізніше ніж за три місяці до початку набору. Те саме стосується навчальних планів та освітніх програм.

Безпека та партнерство

З урахуванням воєнного стану розширено можливості організації навчання: формат освітнього процесу визначатиметься залежно від ситуації та наявності укриттів, а структура навчального дня може змінюватися відповідно до безпекової ситуації в регіоні. 
У структурі ліцею може бути створено окремий осередок для викладання предмета «Захист України». Також закріплено можливість співпраці ліцеїв із університетами, іншими освітніми установами та партнерами для розширення можливостей учнів.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року розпочався перший етап пілотування реформи старшої школи: 30 ліцеїв із 19 областей вже впроваджують модель вибору учнями профілів і предметів.

До слова, реформа старшої школи передбачає розподіл закладів освіти на початкові школи (1–4 класи), гімназії (5–9 класи) та ліцеї (10–12 класи). Повністю нова мережа має запрацювати з 1 вересня 2027 року.

