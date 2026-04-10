Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
фото: depositphotos.com

Чи всі школярі зможуть потрапити до 10-го класу? Неочевидний нюанс реформи старшої школи

Цьогоріч дев’ятикласники не будуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ), а от як буде наступного року наразі невідомо. Про це у коментарі «Главкому» повідомила народна депутатка, представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа. 

«Можу впевнено сказати, що цьогоріч дев’ятикласники не будуть складати Національний мультипредметний тест, тому що би були б ухвалені відповідні зміни до закону. Змін немає. У майбутньому планується зовнішнє незалежне оцінювання», – зазначила Наталія Піпа.

Народна депутатка також додала, що відсутність проміжних іспитів у 4-х та 9-х класах негативно впливає на психологічну стійкість учнів під час фінальних тестів.

«В європейських країнах діти складають певні екзамени після четвертого класу, дев'ятого класу і після закінчення школи. Так у них з'являється навичка підготовки до іспитів, вони не так переживають за іспити. Ми ж нині ні в четвертому, ні в дев'ятому класі не здаємо жодних екзаменів, а потім наші діти приходять на Національний мультипредметний тест і почуваються дуже розгублено», – зауважила народна депутатка.

Наталія Піпа розвіяла побоювання деяких батьків, що через низькі бали або обмежену кількість місць у ліцеях дитина може залишитися поза системою освіти. Депутатка запевняє, що держава гарантує право на навчання кожному.

«Хочу запевнити: система освіти України гарантує: кожному після четвертого класу і кожного після дев'ятого класу є місце. У будь-якому випадку всі діти зможуть потрапити в 10-й клас або ж у професійні ліцеї – якщо того захочуть. Діти матимуть обидві можливості. В українській освітній системі всім знайдеться місце», – зазначила Піпа.

«Главком» писав, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді 8 квітня підтвердив курс уряду на продовження освітньої реформи. Зокрема, йдеться про реорганізацію у старшу профільну школу. 

Нагадаємо, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров вважає професію хіміка дуже перспективною та високооплачуваною, утім серед абітурієнтів відповідна спеціальність не користується великим попитом. Крім того, ректор бачить потенціал у таких спеціальностях, як психологія і соціологія.

Теги: НМТ школа Україна учні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Наука та освіта

Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев'ятикласникам складати НМТ
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua