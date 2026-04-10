Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ

Чи всі школярі зможуть потрапити до 10-го класу? Неочевидний нюанс реформи старшої школи

Цьогоріч дев’ятикласники не будуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ), а от як буде наступного року наразі невідомо. Про це у коментарі «Главкому» повідомила народна депутатка, представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

«Можу впевнено сказати, що цьогоріч дев’ятикласники не будуть складати Національний мультипредметний тест, тому що би були б ухвалені відповідні зміни до закону. Змін немає. У майбутньому планується зовнішнє незалежне оцінювання», – зазначила Наталія Піпа.

Народна депутатка також додала, що відсутність проміжних іспитів у 4-х та 9-х класах негативно впливає на психологічну стійкість учнів під час фінальних тестів.

«В європейських країнах діти складають певні екзамени після четвертого класу, дев'ятого класу і після закінчення школи. Так у них з'являється навичка підготовки до іспитів, вони не так переживають за іспити. Ми ж нині ні в четвертому, ні в дев'ятому класі не здаємо жодних екзаменів, а потім наші діти приходять на Національний мультипредметний тест і почуваються дуже розгублено», – зауважила народна депутатка.

Наталія Піпа розвіяла побоювання деяких батьків, що через низькі бали або обмежену кількість місць у ліцеях дитина може залишитися поза системою освіти. Депутатка запевняє, що держава гарантує право на навчання кожному.

«Хочу запевнити: система освіти України гарантує: кожному після четвертого класу і кожного після дев'ятого класу є місце. У будь-якому випадку всі діти зможуть потрапити в 10-й клас або ж у професійні ліцеї – якщо того захочуть. Діти матимуть обидві можливості. В українській освітній системі всім знайдеться місце», – зазначила Піпа.

«Главком» писав, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді 8 квітня підтвердив курс уряду на продовження освітньої реформи. Зокрема, йдеться про реорганізацію у старшу профільну школу.

