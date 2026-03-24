МОН затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: що відомо

Єгор Голівець
Вступна кампанія-2026 відбудеться за новими умовами
Мотиваційні листи скасували, з’явився ліміт заяв і нові вимоги до НМТ

Міністерство освіти і науки України оприлюднило порядок прийому до закладів вищої освіти на 2026 рік, який передбачає низку змін для абітурієнтів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МОН.

Однією з ключових новацій стало скасування обов’язкових мотиваційних листів при вступі. Також українські університети визнаватимуть результати європейських іспитів, які можна буде зарахувати замість національного мультипредметного тесту.

Серед інших змін: запровадження обмеження на кількість поданих заяв. Абітурієнти зможуть подати не більше 10 заяв загалом, із яких максимум п’ять – на бюджетну форму навчання.

Крім того, система пріоритетності тепер поширюється не лише на вступ на бакалаврат, а й на магістратуру, включно з контрактною формою.

Для більшості творчих спеціальностей підвищили вагу творчого конкурсу до 0,7. Усі співбесіди та творчі конкурси проводитимуться в очному форматі, за винятком окремих категорій вступників, зокрема тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, проходить військову службу або представляє Україну на міжнародних змаганнях.

Основним критерієм відбору на бакалаврат залишаються результати НМТ. У 2026 році тест складатиметься з трьох обов’язкових предметів: української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір. Серед варіантів: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, додаткова – з 17 до 24 липня.

Нагадаємо, що у Верховній Раді заявили, що штрафи за пропуски занять у школі не є нововведенням, а йдеться про відновлення контролю за вже чинними нормами. Проблема пропусків занять має системний характер: діти все частіше не відвідують школу, а батьки нерідко це ігнорують або прикривають. 

