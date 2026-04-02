Без англійської не допустять? МОН встановило нові вимоги для держслужбовців

Єгор Голівець
Єгор Голівець
МОН встановило обов’язковий рівень англійської для держслужбовців і керівників закладів освіти
Для частини посад запровадили обов’язковий рівень знання мови після війни

Кабінет Міністрів за поданням Міністерства освіти і науки встановив вимоги до рівня володіння англійською мовою для претендентів на низку посад у державному управлінні, освіті та науці. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з рішенням, для претендентів на посади державної служби категорії «А», а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників встановлено вимогу знання англійської мови на рівні не нижче B1 за шкалою CEFR.

Для керівників державних наукових установ і закладів вищої освіти визначено вищий рівень – не нижче B2. Водночас для окремих посад державної служби категорій «Б» і «В», а також частини посад у сфері освіти і науки передбачено диференційований підхід. Рівень володіння мовою залежатиме від конкретних обов’язків і функціоналу.

Окремо передбачено можливість врахування знання іншої офіційної мови Європейського Союзу. Якщо кандидат володіє такою мовою на рівні не нижче B2, вимога до рівня англійської може бути знижена до B1.

Вимоги стосуються лише визначеного переліку посад і не є загальними для всіх працівників державної служби чи сфери освіти.

Водночас нові правила набудуть чинності не одразу. Згідно із законом, обов’язковість знання англійської для таких посад почне діяти через кілька років після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що ухвалені рішення не потребують додаткового фінансування з державного бюджету, а передбачають лише необхідність опанування мови для тих, хто планує обіймати відповідні посади.

Закон «Про застосування англійської мови в Україні» передбачає поступове впровадження англійської як мови міжнародного спілкування в державному секторі. Раніше вимоги до рівня володіння мовою не були чітко деталізовані для різних категорій посад, що й зумовило ухвалення відповідних урядових рішень.

Нагадаємо, що Національна комісія зі стандартів державної мови офіційно затвердила український правопис як обов’язковий стандарт. Відтепер оновлені норми є еталоном для державних установ, медіа та освітньої сфери. Текст стандарту державної мови опублікований на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови

