НМТ-2026: графік проведення тестування

glavcom.ua
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Основні сесії проходитимуть з 20 травня до 25 червня

Затверджено календарний план організації та проведення у 2026 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Основні сесії проходитимуть з 20 травня до 25 червня, додаткові – з 17 до 24 липня.

Реєстрація для участі в НМТ

Реєстрація відбуватиметься в онлайн-форматі за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Персональний кабінет можна буде створити автоматично через застосунок «Дія» або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

НМТ буде проведено як в Україні, так і за її межами. До 3 березня на сайті УЦОЯО оприлюднять перелік країн та міст за кордоном, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри. З міркувань безпеки не публікуватиметься інформація про те, де вони діятимуть на території України. 

НМТ-2026: графік проведення тестування фото 1

Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 5 березня до 2 квітня включно. Зареєстровані за потреби матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/за кордоном, у якому бажають пройти НМТ) до 7 квітня.

У додатковий період (11-16 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних їм можна буде внести до 21 травня.

Розміщення запрошень у персональних кабінетах

Для зареєстрованих для участі в основних сесіях НМТ не пізніше ніж за десять календарних днів до початку їх проведення з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проходження ними тестування. А для учасників та учасниць додаткових сесій – не пізніше ніж за три календарних дні до їх початку.

Розміщення результатів НМТ в персональних кабінетах

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня, додаткових – до 29 липня.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.

