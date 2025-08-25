НМТ-2025: названо лідерів та аутсайдерів серед обраних предметів для іспиту

Кожен восьмий випускник не склав іспит з математики на НМТ-2025

За даними Міністерства освіти і науки результати цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ) засвідчили рекордну кількість учасників, але також виявили серйозні проблеми з рівнем знань з математики. Зокрема майже 12% учасників не змогли набрати мінімальний бал з математики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українські новини.

Як повідомили у Міносвіти, у 2025 році на проходження НМТ зареєструвалося понад 317 тис. осіб, що стало рекордом. При цьому, понад 27 тис. учасників не з'явилися на екзамени. Кількість охочих скласти тест на 10% більша, ніж у 2024 році, та на 54% перевищує показники 2022 року. Загалом, кількість учасників наближається до доковідних показників 2020 та 2021 років.

Загалом, 86% від тих, хто взяв участь в екзаменах (понад 250 тис.), успішно склали всі чотири предмети.

скріншот: Українські новини

Для 39,1 тис. учнів результати НМТ виявилися невтішними, причому найскладнішою дисципліною для випускників стала математика. Набрати мінімальний прохідний бал не зміг майже кожен восьмий учасник – 34,4 тис. осіб, або 12% від загальної кількості.

Як зазначає видання, цей показник особливо критичний на тлі того, що, за твердженнями фахівців, шкільна програма з математики постійно спрощується. Типові завдання 80–90-х років минулого століття вже не використовуються навіть для підвищення кваліфікації викладачів. Водночас, з української мови та історії, які також є обов’язковими, «зрізалося» менше 0,5% учнів.

Серед предметів на вибір учасники НМТ віддали перевагу англійській мові – її обрали 115,8 тис. випускників. До трійки лідерів також увійшли географія та біологія. Найменший інтерес викликали фізика (9 тис. охочих) та хімія (2,9 тис. осіб).

За даними МОН, на кінець 2024/25 навчального року в 11-х та 12-х класах навчалося понад 236 тис. осіб. З них більшість (159,8 тис., або 67,6%) навчалися на очній формі, решта – дистанційно, змішано або в статусі ВПО.

Порівняння з минулими роками:

2022 рік: зареєструвалося 206 423 особи.

2023 рік: зареєструвалося 281 198 осіб, з яких понад 10 тис. не змогли отримати мінімальний бал з математики.

2024 рік: зареєструвалося 287 781 особа.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Бабака.

За словами Бабака, українську мову не склали лише 0,39% вступників, а історію України не склали 0,16%.