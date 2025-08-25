Головна Країна Наука та освіта
НМТ-2025: названо лідерів та аутсайдерів серед обраних предметів для іспиту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
НМТ-2025: названо лідерів та аутсайдерів серед обраних предметів для іспиту
Серед трьох обов'язкових дисциплін безпроблемними виявилися історія та українська мова
Кожен восьмий випускник не склав іспит з математики на НМТ-2025

За даними Міністерства освіти і науки результати цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ) засвідчили рекордну кількість учасників, але також виявили серйозні проблеми з рівнем знань з математики. Зокрема майже 12% учасників не змогли набрати мінімальний бал з математики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українські новини.

Як повідомили у Міносвіти, у 2025 році на проходження НМТ зареєструвалося понад 317 тис. осіб, що стало рекордом. При цьому, понад 27 тис. учасників не з'явилися на екзамени. Кількість охочих скласти тест на 10% більша, ніж у 2024 році, та на 54% перевищує показники 2022 року. Загалом, кількість учасників наближається до доковідних показників 2020 та 2021 років.

Загалом, 86% від тих, хто взяв участь в екзаменах (понад 250 тис.), успішно склали всі чотири предмети.

Для 39,1 тис. учнів результати НМТ виявилися невтішними, причому найскладнішою дисципліною для випускників стала математика. Набрати мінімальний прохідний бал не зміг майже кожен восьмий учасник – 34,4 тис. осіб, або 12% від загальної кількості.

Як зазначає видання, цей показник особливо критичний на тлі того, що, за твердженнями фахівців, шкільна програма з математики постійно спрощується. Типові завдання 80–90-х років минулого століття вже не використовуються навіть для підвищення кваліфікації викладачів. Водночас, з української мови та історії, які також є обов’язковими, «зрізалося» менше 0,5% учнів.

Серед предметів на вибір учасники НМТ віддали перевагу англійській мові – її обрали 115,8 тис. випускників. До трійки лідерів також увійшли географія та біологія. Найменший інтерес викликали фізика (9 тис. охочих) та хімія (2,9 тис. осіб).

За даними МОН, на кінець 2024/25 навчального року в 11-х та 12-х класах навчалося понад 236 тис. осіб. З них більшість (159,8 тис., або 67,6%) навчалися на очній формі, решта – дистанційно, змішано або в статусі ВПО.

Порівняння з минулими роками:

  • 2022 рік: зареєструвалося 206 423 особи.
  • 2023 рік: зареєструвалося 281 198 осіб, з яких понад 10 тис. не змогли отримати мінімальний бал з математики.
  • 2024 рік: зареєструвалося 287 781 особа.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Бабака.

За словами Бабака, українську мову не склали лише 0,39% вступників, а історію України не склали 0,16%.

