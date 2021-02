Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим обговорив Україну.

Про це Боррель написав у Twitter.

«Я наполіг в нашому обговоренні на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти у нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати відповідно до гельсінських принципів», – заявив Боррель.

I insisted in our discussion on the need for the full implementation of the Minsk agreement and respect for Ukraine’s territorial integrity. We also discussed the unsolved conflicts in our common neighbourhood, which should be addressed in line with Helsinki principles. (4)