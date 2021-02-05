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    Політика

    Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод

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    <p>Верховний представник ЄС Жозеп Боррель зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим</p> - Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод

    Верховний представник ЄС Жозеп Боррель зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

    Представник ЄС наполіг на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України

    Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим обговорив Україну.

    Про це Боррель написав у Twitter.

    «Я наполіг в нашому обговоренні на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти у нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати відповідно до гельсінських принципів», – заявив Боррель.

    До слова, ЄС закликає Росію не перешкоджати патрулям ОБСЄ на окупованому Донбасі.

    Теги: ЄС Росія дипломатія Мінські угоди Сергій Лавров політика Україна
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