Рахунок за доставку газу.

Що треба знати про нову платіжку спецпроект

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Дві платіжки за газ. 12 аргументів, чому не варто хвилюватися

24 грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних змінила порядок оплати послуг з доставки газу. Тому з 1 січня 2020 року послуги доставки виключені з загальної платіжки за газ.

1. Дві платіжки: перша - за газ, інша - за його доставку

Тепер продаж газу і його транспортування здійснюють різні компанії. Тому квитанції за газ та його доставку сплачуються окремо. Гроші за газ отримує постачальник газу, а за доставку - газорозподільна компанія. Це дві різні компанії! Дві компанії - дві платіжки!

2. Кого і як торкнеться нововведення?

В Україні нараховується трохи більше 13 млн споживачів природного газу. 60% з них використовують газ для опалення осель. Це 6,1 млн домогосподарств і 1,9 млн квартир по всій Україні. Цієї зими вони сплатять за доставку газу на 30 - 35% менше, ніж минулого року. Це відбудеться за рахунок того, що тепер доставка газу сплачується впродовж усього року. Для інших же домогосподарств щомісячна плата за доставку складатиме 15 - 25 грн.

3. Плата за доставку газу – чому її сплачують всі споживачі?

Хто проклав газові труби до вашого будинку? Для одних це зробила держава. Для інших - будівельна або газова компанія. Або ви самі проклали трубу до власного будинку.

Єдине, для чого всі ми будували ці труби, – для руху газу до наших осель. Надійний та безпечний рух газу - це робота газовиків. Вони рухають газ - створюючи, підтримуючи та контролюючи тиск. Вони находять витоки газу, ремонтують всі труби та зупиняють аварії. Є газовики - є газ в вашій трубі.

4. Всі споживачі завжди платили за доставку газу

До січня 2020 року вартість доставки газу була включена в ціну газу і сплачувалась в тому ж рахунку, що і газ. Втім, продовжуючи реформування ринку, Регулятор виділив платіж за доставку газу в окрему квитанцію.

Тепер вона сплачується окремим рахунком. Це плата за доставку поточних обсягів споживання. Доставка газу сплачується в поточному місяці: в січні - за січень, в лютому - за лютий.

5. Чому я не можу сплачувати за лічильником?

Споживачі сплачують за доставку власних обсягів споживання. Вони визначаються з попередніх обсягів споживання. Об’єм спожитого газу береться за основу для прогнозування і замовлення потужності в поточному періоді.

Для чого це зроблено? Тариф на доставку формується за принципом замовленої потужності. В Україні нараховується більше 13 млн споживачів природного газу. На жаль, всі вони не можуть спрогнозувати своє споживання на цілий рік. Тому за основу взяте ваше ж споживання у попередньому газовому році.

6. Навіщо прогнозувати споживання?

Всі споживачі повинні мати можливість користування газом 24 години на добу 365 днів на тиждень. Для цього їм достатньо просто увімкнути газовий прилад на кухні.

Для цього газовики мають прогнозувати споживання газу. Для цього і потрібна замовлена потужність. Працівники газорозподільних компаній розуміють наперед, скільки газу потрібно споживачам наступного дня. Виходячи з цього вони регулюють тиск в мережах, щоб ваше газове обладнання працювало щодня.

7. Чому послуги доставки газу сплачуються рівними частинами впродовж року?

Газова інфраструктура має завжди знаходитись в робочому стані і підтримувати тиск газу. Він має бути достатнім для того, щоб всі споживачі могли споживати газ в будь-який час.

Підтримання тиску в системі пов’язане з постійними витратами: технологічний газ, ремонти, заміна газового обладнання. Розуміння цих параметрів дозволяє операторам газорозподільних мереж підтримувати мережу в робочому стані та планувати витрати, інвестиції, проведення заходів з підвищення безпеки газопостачання.

Ці витрати є постійними. Вони не залежать від обсягів споживання. Отримуючи плату дванадцятьма однаковими платежами впродовж року газорозподільні компанії можуть планувати роботу персоналу, заміну обладнання, реконструювати мережі, виходячи з потреб споживачів.

8. Чому рахунки отримали люди, які газом не користувались?

Саме наявністю постійних витрат на підтримку роботи системи пояснюються рахунки, які отримали споживачі. Так само як і нові споживачі, які споживали газ менше дев'яти місяців. Для таких споживачів обсяг замовленої потужності визначається згідно з профілем споживання. Ці профілі визначені в Кодексі газорозподільних систем. Такий зміни внесено постановою НКРЕКП.

9. Що робити, якщо ви не плануєте користуватись газом?

Якщо газове обладнання не використовується взагалі і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від’єднання від газових мереж та розірвати типовий договір на розподіл газу. Для чого необхідно звернутися до вашої газорозподільної компанії. Розірвати договір або подати заявку на розподіл можна в центрах обслуговування клієнтів.

10. Споживачі з автономним опаленням сплачуватимуть взимку вдвічі менше

Вартість доставки не прив’язана до поточного споживання газу. Оплата розділена на 12 платежів впродовж року. Тому взимку споживачі сплачують лише частину вартості доставки, решта платежу відтермінована на літній період.

Таким чином оплата послуг доставки рівномірно розподілена на весь рік. Тому в січні споживачі сплачуватимуть за доставку газу майже вдвічі менше, ніж в грудні 2019 року.

Для прикладу, візьмемо домогосподарство в Київській області, яке споживає 1 200 куб м газу на рік. В грудні 2019 року та січні 2020 року воно спожило по 300 кубометрів газу для опалення.

Якщо в грудні сім’я мала сплатити за доставку газу 204 грн, то в січні 2020 року за доставку такого ж обсягу газу - вже 94 грн. А це в 2,2 раза менше.

11. Плата за доставку газу для споживачів, які використовують лише плиту, є незначною

Споживачі, які використовують газ для приготування їжі, і використовують до 200 кубометрів газу на рік, сплачуватимуть не більше 20 грн на місяць.

Це дешевше, ніж плата за фіксовану лінію телефону, плата за кабельне телебачення, мобільний зв’язок.





12. Як і коли необхідно платити?

Оплата доставки має здійснюватися в поточному місяці до 20 числа. Тобто, в січні - за січень, в лютому - за лютий. Вона здійснюється на підставі рахунку, який надсилається газорозподільною компанією. В січні місяці споживачі природного газу

Зміни в порядок оплати було внесено тільки 24 грудня 2019 року, а споживачі отримали рахунки тільки в другій половині січня. Враховуючи, це споживачі мають можливість сплатити доставку газу в січні та лютому до 20 лютого включно.