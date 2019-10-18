В уряді пообіцяли чорнобильцям додаткові 354 млн грн з бюджету



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Мінсоцполітики планує розподілити гроші їх по регіонам для їх подальшого цільового використання

Міністерство соціальної політики України ініціювало внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2019 рік щодо збільшення видатків за програмою соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська на своїй сторінці у Facebook.

«Хороші новини для чорнобильців та осіб з інвалідністю, які потребують технічних засобів реабілітації. Ми ініціювали внесення змін до Бюджету-2019 в частині збільшення видатків за відповідними бюджетними програмами і схвалили відповідне рішення на засіданні уряду. Уже зараз законопроект зареєстрований у Верховній Раді і очікує «свого голосування» (№2283 від 17.10.2019). Які зміни ми передбачили: на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уже найближчим часом буде додатково виділено 354,5 млн грн (зараз на це передбачено 1 млрд 980,9 млн грн)», - написала міністр.

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Як зазначила Соколовська, гроші мають піти на:

виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування;

доплату за роботу в зоні відчуження, виплату щорічної та додаткової відпусток;

відшкодування Фонду соціального страхування витрат на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах;

виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення.

«Таким чином, ми покриємо заборгованість перед чорнобильцями у рамках програми. У разі позитивного голосування, уже найближчим часом кошти повинні надійти у Мінсоцполітики, ми розподілимо їх по регіонам, для їх подальшого цільового використання», - зазначила Соколовська.