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    Міністр Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації

    З 2014 року Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема на півострові Крим. - Міністр Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації
    З 2014 року Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема на півострові Крим.
    фото з відкритих джерел

    Збройний наступ Росії на Україну нині знищує численні об’єкти цивільного характеру й об’єкти культурної спадщини в Україні

    Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації і змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщин.

    «Збройний наступ Росії на Україну нині знищує численні об’єкти цивільного характеру й об’єкти культурної спадщини в Україні. Незліченні історичні та архітектурні пам’ятки й археологічні об’єкти перебувають під загрозою артилерійських обстрілів і неконтрольованого руху важких військових вантажівок», – написав Ткаченко в своєму телеграм-каналі.

    Скріншот з телеграм-каналу Ткаченка

    Скріншот з телеграм-каналу Ткаченка

    Він додав, що з 2014 року Росія «систематично порушує» міжнародне гуманітарне право і міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема на півострові Крим.

    «Її дії вже завдали шкоди стародавньому місту Таврійський Херсонес, внесеному до Списку всесвітньої спадщини, а також Бахчисарайському палацу кримських ханів, внесеному до орієнтовного списку, та іншим об’єктам культурної спадщини. З огляду на це Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО. Очікуємо, що відповідь і рішення у цьому питанні українська сторона отримає в найкоротші терміни», – наголосив міністр.

    25 лютого Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про зупинення членства Росії в самому комітеті і в Парламентській асамблеї Ради Європи через вторгнення російських сил на територію України.

    Теги: війна ЮНЕСКО #stoprussia
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    Міністр Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації