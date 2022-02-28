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    Папа Римський просить створити гуманітарні коридори для біженців з України

    &laquo;Ті, хто розв&rsquo;язує війну, забувають про людяність. Вона виходить не від людей&raquo;, &ndash; сказав папа. - Папа Римський просить створити гуманітарні коридори для біженців з України

    «Ті, хто розв’язує війну, забувають про людяність. Вона виходить не від людей», – сказав папа.

    фото з відкритих джерел

    Понтифік 2 березня проведе день молитви та посту за мир

    Папа Римський Франциск 27 лютого закликав створити гуманітарні коридори для допомоги біженцям з України, передає «Голос Америки».

    Людям, багато з котрих прийшли на площу Святого Петра у Ватикані з українськими прапорами, понтифік сказав, що його «серце розбите», і повторив пропозицію провести 2 березня день молитви та посту за мир.

    «Ті, хто розв’язує війну, забувають про людяність. Вона виходить не від людей», – сказав папа.

    Він заявив, що його шокують кадри з літніми людьми і матерями з дітьми, які шукають притулку і рятуються з дітьми.

    «Це брати та сестри, для яких ми маємо терміново відкрити гуманітарні коридори», – наголосив папа Римський.

    26 лютого верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді повідомив, що Україну залишили 150 тисяч біженців, вони вирушили до сусідніх країн, найбільше – до Польщі.

    Теги: Папа Римський війна #stoprussia
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    Папа Римський просить створити гуманітарні коридори для біженців з України