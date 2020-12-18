Суд відправив Стерненка знову під нічний домашній арешт

Суддя частково задовольнив клопотання прокурора

Одеський активіст Сергій Стерненко 18 грудня повідомив, що Приморський районний суд Одеси знову обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Стерненка, суд говорив раніше, що нема жодного ризику, проте сьогодні суддя частково задовольнив клопотання прокурора.

Нагадаємо, 17 грудня Стерненко писав, що прокурор вимагає взяти його під варту.

«…отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою», ─ сказав він.

За словами Стерненка, домашній арешт у нього закінчився ще майже три тижні тому.

«Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулось. Але шавкам Венедіктової пофіг. У них чітка квазівка закрити мене до СІЗО», ─ написав він.

Засідання відбудеться в п'ятницю, 18 грудня, в Приморському суді.

29 вересня суд залишив Стерненка під нічним домашнім арештом.

Активісту інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу).

У травні 2018 року Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул напали на Стерненка під його будинком в Одесі. Стерненко, захищаючись, поранив ножем Кузнєцова, в результаті чого той загинув. Ісайкул зараз знаходиться за кордоном.

СБУ ставить під сумнів версію Стерненка про самооборону під час нападу. У відомстві стверджують, що активіст вже після нападу, коли його життю нічого не загрожувало, наздогнав Кузнєцова і завдав йому кілька поранень, в тому числі смертельне поранення в серце.

Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.

Під Приморським судом Одеси 31 серпня невідомі напали на Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.

До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.