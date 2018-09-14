Міністра Омеляна хочуть взяти на поруки



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Володимир Омелян

Прокурори не клопотатимуть про арешт чи затримання Омеляна

Міністр спорту Ігор Жданов попросив Солом’янський райсуд Києва віддати йому на поруки міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Свою заяву Жданов опублікував у Facebook.

«Готовий взяти на поруки свого колегу по уряду та соратника по партії «Народний фронт» – міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Звернувся з відповідною заявою до Солом’янського райсуду м. Києва», – написав міністр спорту.

Жданов також висловив переконання, що Омелян жодним чином не ухилятиметься від слідства.

«Розраховую, що розслідування й судовий процес проходитимуть чесно, об’єктивно, без упередження та політичних мотивів, і це дасть можливість Володимиру Омеляну спростувати звинувачення на свою адресу в цивілізований європейський і правовий спосіб», – додав міністр.

Проте, як відомо, прокурори не клопотатимуть про арешт чи затримання Омеляна, а проситимуть про запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 мільйонів гривень.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, який отримав напередодні підозру від НАБУ, заявив сьогодні, 13 вересня, що у відставку йти не збирається. А слідчих НАБУ буде намагатися притягнути до відповідальності.

Раніше Омелян повідомив, що слідство проти нього тривало півтора року.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.

«За даними слідства, ця службова особа, яка з 2000 року по теперішній час перебуває на державній службі, у період з 1.01.2000 по 26.04.2018 отримала 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року по 26.04.2015 щонайменше 3,45 млн грн», - заявили в НАБУ.

Клопотання про застосування запобіжного заходу щодо голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна буде розглянуте в Солом’янському райсуді Києва в п’ятницю, 14 вересня.