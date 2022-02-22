Міністри ЄС готують термінові санкції для Росії: рішення приймуть сьогодні

Напередодні Жозеп Боррель заявляв, що скличе позачергове засідання ЄС для запровадження санкцій, лише «коли настане момент»

Напередодні Жозеп Боррель заявляв, що скличе позачергове засідання ЄС для запровадження санкцій, лише «коли настане момент»

Євросоюз побачив, що час для запровадження санкцій проти Москви настав

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що скликає сьогодні позачергове засідання, на якому міністри закордонних справ ЄС ухвалять санкції проти РФ через визнання нею окупованих російськими бойовиками регіонів та подальшого розміщення військ на території України .

«Я впевнений, що буде одноголосне рішення», – цитує слова Борреля The Guardian.

У ЄС існують розбіжності в думках щодо міцності пакету, який буде нав’язаний Росії на цьому етапі, і Боррель припустив сьогодні вранці, що РФ ще не розпочала «повноцінного» вторгнення, хоча її війська вже були на українській землі.

Боррель сказав, що сьогодні зранку триває робота із розробки тексту щодо санкцій, а вдень міністри приймуть рішення.

«Я не можу вдаватися в деталі. Російські війська увійшли на Донбас. Ми вважаємо Донбас частиною України. Я б не сказав, що це повноцінне вторгнення, але російські війська на українській землі», – каже європейський дипломат.

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Додамо, що напередодні заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов повідомляв, що Путін визнав «ЛНР» та «ДНР» у тих кордонах, які зараз фактично встановлені.

Варто зазначити, що у «конституціях» «ЛНР» та «ДНР» кордони цих утворень співпадають із кордонами Луганської та Донецької областей, а території Донбасу, підконтрольні Україні бойовики вважають «тимчасово окупованими».

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