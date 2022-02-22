Уряд Британії проводить екстрене засідання

Британія планує ввести жорсткі санкції щодо Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликав екстрене урядове засідання щодо ситуації навколо України. Як пише The Guardian під час засідання розглядається питання щодо введення санкцій проти РФ за визнання нею фейкових утворень «Л/ДНР».

За даними видання, засідання стартувало о 06:30 (08:30 за київським часом). На ньому присутні:

начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін,

міністр оборони Бен Уоллес,

глава МЗС Ліз Трасс,

міністр зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян,

міністр у справах бізнесу енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг,

генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман,

заступник прем'єра Джонсона, міністр юстиції Домінік Рааб.

Зазначено, що предметом переговорів є питання застосування санкцій проти Росії через визнання нею «ЛНР» і «ДНР».

Міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід заявив, що є очевидним, що президент Росії Володимир Путін вирішив атакувати Україну і вважає, що вторгнення вже почалося.

Sajid Javid says “the invasion of Ukraine has begun” which goes further than international allies as tanks roll over the border. (Yes, soldiers have been there for eight years) — Jessica Elgot (@jessicaelgot) February 22, 2022

Джавід додав, що Борис Джонсон сьогодні зробить заяву в парламенті щодо України.

Напередодні Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

Наразі відомо, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей.

Додамо, що напередодні заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов повідомляв, що Путін визнав «ЛНР» та «ДНР» у тих кордонах, які зараз фактично встановлені.

Варто зазначити, що у «конституціях» «ЛНР» та «ДНР» кордони цих утворень співпадають із кордонами Луганської та Донецької областей, а території Донбасу, підконтрольні Україні бойовики вважають «тимчасово окупованими».

Раніше голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас попередив, що у разі визнання Російською Федерацією так званих «ЛНР» та «ДНР», у російської сторони можуть з’явитися нові територіальні претензії до України.

Нагадаємо, президент Росії Володимирн Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

Путін у своєму зверненні до громадян заявив, що сучасна Україна – результат діяльності комуністичної Росії і пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію».

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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