Уряд Британії проводить екстрене засідання

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликав екстрене урядове засідання щодо ситуації навколо України. Як пише The Guardian під час засідання розглядається питання щодо введення санкцій проти РФ за визнання нею фейкових утворень «Л/ДНР».

За даними видання, засідання стартувало о 06:30 (08:30 за київським часом). На ньому присутні:

Зазначено, що предметом переговорів є питання застосування санкцій проти Росії через визнання нею «ЛНР» і «ДНР».

Міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід заявив, що є очевидним, що президент Росії Володимир Путін вирішив атакувати Україну і вважає, що вторгнення вже почалося.

Sajid Javid says “the invasion of Ukraine has begun” which goes further than international allies as tanks roll over the border. (Yes, soldiers have been there for eight years)