Депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР»

Раніше повідомлялося, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей

Вранці 22 лютого очільник комітету по справах СНД у Державній думі РФ Леонід Калашников заявив, що фейкові утворення «ДНР» і «ЛНР» будуть визнані Росією не лише в межах захоплених територій станом на зараз.

«В угоді (при визнання незалежності – ред.) не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на референдумі старому і єдиному, який був проведений у інших межах ніж ті, які зараз займає «ДНР», – сказав він.

Калашников додав, що зараз ОРДЛО «займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію також».

Одразу після публікації цієї заяви Калашников заперечив свої ж слова.

«Не знаю, хто запустив цю «качку», що ми будемо визнавати «ДНР» і «ЛНР» у межах Донецької і Луганської областей», – сказав він в ефірі «Подъему».

Він додав, що межі ОРДЛО «стане завданням нових держав», тобто керованих Росією терористичних «ДНР» і «ЛНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Додамо, що напередодні заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов повідомляв, що Путін визнав «ЛНР» та «ДНР» у тих кордонах, які зараз фактично встановлені.

Варто зазначити, що у «конституціях» «ЛНР» та «ДНР» кордони цих утворень співпадають із кордонами Луганської та Донецької областей, а території Донбасу, підконтрольні Україні бойовики вважають «тимчасово окупованими».

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