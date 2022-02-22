Росія хоче «розчавити» український народ – радник Байдена

За словами Саллівана, будь-яка військова операція такого масштабу, який планують росіяни, буде надзвичайно насильницькою

Вашингтон опирається на дані своєї розвідки

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ. Як пише The Hill, Вашингтон опирається на дані своєї розвідки.

Це буде коштувати життя українців і росіян, цивільних та військових, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван.

За словами Саллівана, будь-яка військова операція такого масштабу, який планують росіяни, буде надзвичайно насильницькою. Радник озвучував це, опираючись на дані американської розвідки.

Салліван припустив ще «більшу форму жорстокості». Він каже, що це не буде звичайна війна між двома арміями.

«Це буде війна, яку Росія поведе з українським народом, щоб його придушити і завдати йому шкоди», – заявив політик.

Працівники посольства Сполучених Штатів в Україні, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ніч провели у Польщі. Рішення було прийнято з міркувань безпеки. «Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг», – написав держсекретар Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Наразі відомо, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей.

Додамо, що напередодні заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов повідомляв, що Путін визнав «ЛНР» та «ДНР» у тих кордонах, які зараз фактично встановлені.

Варто зазначити, що у «конституціях» «ЛНР» та «ДНР» кордони цих утворень співпадають із кордонами Луганської та Донецької областей, а території Донбасу, підконтрольні Україні бойовики вважають «тимчасово окупованими».

Читайте також: