Влада Ірану звинуватила США в підготовці держперевороту



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Фото: flickr.com-minoritenplatz8 Мохаммад Джавад Заріф

Міністр закордонних справ Ірану звинуватив США у створенні «групи дій»

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив США у створенні «групи дій», яка повинна буде здійснити в країні державний переворот.

Про це глава іранського відомства написав на своїй офіційній сторінці в Twitter.

«У цей день 65 років тому США скинули обраний народом демократичний уряд доктора наук, прем'єр-міністра Ірану Мохаммеда Мосаддіка, відновивши диктатуру і підпорядкувавши собі іранців на наступні 25 років», - повідомив міністр.

За його словами, входить в Держдеп США «група дій» мріє зробити те ж саме за допомогою тиску, дезінформації і демагогії.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив наслідками ведення бізнесу з Іраном. 7 серпня Трамп підкреслив, що санкції проти Ірану офіційно введені в дію. Крім того, американський лідер анонсував, що в листопаді санкції стануть ще більш жорсткими.

Зазначимо, що Європейський союз блокує дію санкцій США проти Ірану на своїй території. Такий крок має на меті пом'якшити вплив санкцій на інтереси компаній держав-членів ЄС, які мають законний бізнес в Ірані.