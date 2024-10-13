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Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Прогноз погоди
фото з відкритих джерел

У більшості регіонів дощитиме

13 жовтня українців очікує дощова погода. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність.  Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5-11°C, на півдні країни до 14°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 15°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 17°C.

Прогноз погоди на 13 жовтня
Прогноз погоди на 13 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікують слабкий дощ та хмарність. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-8°C, а вдень підніметься до 12-14°C. У Києві вночі очікується близько 7°C, а вдень - 12°C.

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Теги: погода вітер повітря прогноз погоди

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