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Україна видворила китайського вченого, який відбув термін за шпигунство

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна видворила китайського вченого, який відбув термін за шпигунство
Найближчі п'ять років громадянину Китаю заборонено в’їзд на територію України
фото: Національна поліція України

Покарання засуджений відбував у виправних колоніях на Дніпропетровщині, а потім – на Запоріжжі

Громадянин Китайської Народної Республіки був ув’язнений за вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Після закінчення строку покарання запорізькі правоохоронці видворили чоловіка до країни походження. Найближчі п'ять років йому заборонено в’їзд на територію України. Про це повідомили в Національній поліції.

Зазначається, що 48-річний іноземець з науковим званням доктора технічних наук до приїзду в Україну працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізувалася на виробництві озброєння, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

На початку 2017 року китайський вчений приїхав до України та здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами. На території Дніпропетровської області він намагався схилити до співпраці групу українських вчених. Проте під час спроби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі шпигуна затримали працівники СБУ.

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (Шпигунство) Кримінального кодексу України, та призначив йому термін ув’язнення на території України. Покарання засуджений відбував у виправних колоніях на Дніпропетровщині, а потім – на Запоріжжі.

Найближчі п'ять років іноземцеві заборонено в’їзд на територію України
Найближчі п'ять років іноземцеві заборонено в’їзд на територію України
фото: Національна поліція України

28 жовтня, у день звільнення з виправного закладу, іноземця зустріли співробітники міграційної поліції Запорізької області, УСБУ та УДМС, оскільки напередодні підрозділом УДМС було прийняте рішення про видворення чоловіка за межі України. Правоохоронці доправили громадянина КНР до пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» в Одеській області та передали представникам прикордонної служби для подальшого відправлення до країни походження. Найближчі п'ять років йому заборонено в’їзд на територію України.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала в Одесі агента російських спецслужб. Зловмисник готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють», які виконують завдання на південному фронті.

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Теги: Україна Китай шпигун вчені

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