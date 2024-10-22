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Зеленський пояснив, що для нього стане завершенням гарячої фази війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, що для нього стане завершенням гарячої фази війни
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
фото: Офіс президента України

Президент назвав кілька рішень, які б вивели війну на іншу стадію

Перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Дипломатія. Будь-які перемовини, я вважаю, що це – інша стадія війни. Це не значить, що немає оборонних дій. Не значить, що немає наступальних дій. Але в будь-якому випадку, коли здійснюються дипломатичні кроки – це веде до завершення гарячої стадії війни», – наголосив глава держави.

Як приклад, Зеленський навів рішення Глобального саміту миру у Швейцарії: «Ми вирішили на першому Саміті, що може бути рішення щодо енергобезпеки. Так? Іншими словами: ми не атакуємо їх (росіян, – «Главком») енергетику, вони не атакують нашу енергетику. Чи це веде до завершення гарячої стадії? Вважаю, так. Тому що це частина війни, яка дуже небезпечна для нас. Якщо ми домовляємось разом із партнерами або в посередництві з партнерами, як висновок із Саміту, що по енергетиці сторони не б'ють, то це зменшення градусу», – зауважив президент.

За його словами, те саме стосується й харчової безпеки. «Якщо у вас коридор працює, порти й Одеса не атакуються, кораблі ідуть… Тобто ми не говоримо про військові кораблі в морі. Вони є нашими справедливими цілями. Якщо ми говоримо про вільне судноплавство, те рішення, яке може бути на Саміті, – по цивільних кораблях ніхто не має права бити і не можна блокувати моря, передусім Чорне море, в нашому випадку.

Але це не значить, що вони не будуть застосовувати, наприклад, дрони по якихось наших військових цілях, а ми не будемо атакувати їхні військові цілі», – пояснив Зеленський.

Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
фото: Офіс президента України

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України. Цей план уже був представлений у США та кількох європейських столицях, сказав Зеленський, і настав час окреслити, що це за «програма примусу Росії до миру та чому вона важлива».

Міністри оборони НАТО «з повагою взяли до уваги План перемоги, представлений Зеленським, проте цей план не був «предметом обговорення» під час зустрічі, заявив генсек НАТО Марк Рютте. «Я думаю, ми всі погодилися, що це важливий сигнал, який вказує, що український уряд і президент узгодили цей «план перемоги». Це, безперечно, стане темою подальших обговорень з Україною», – пообіцяв генсек НАТО.

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Теги: дипломатія війна Володимир Зеленський Україна переговори

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