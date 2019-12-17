Генерала Марченка звільнили під заставу в 20 млн грн



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Кіборг Дмитро Марченко вийшов із СІЗО

Петро Порошенко вніс 19 млн грн з 20 млн грн застави за кіборга Дмитра Марченка

Генерала Дмитра Марченка звільнили з СІЗО під заставу в сумі 20 млн грн. Про це повідомив Юрій Бірюков, волонтер і колишній радник Петра Порошенка, у Facebook.

«Є, вийшов», - написав він.

Також він додав фотографії звільненого Марченка.

Раніше Бірюков виклав скан платіжного доручення на суму понад 19 млн грн, які фонд Петра Порошенка перерахував як частину застави для звільнення з-під арешту генерала Дмитра Марченка.

Як повідомляв «Главком», п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко та його дружина Марина долучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка, який перебуває у СІЗО.

Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків.

Раніше суд не відпустив Марченка на поруки, але зменшив заставу.

Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.