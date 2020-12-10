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    Померла головна редакторка журналу «Наталі»

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    Ірина&nbsp;Трухачова працювала в журналі &laquo;Наталі&raquo; з січня 2018 року - Померла головна редакторка журналу «Наталі»
    Ірина Трухачова працювала в журналі «Наталі» з січня 2018 року

    Ймовірною причиною смерті жінки стала зупинка серця

    У середу 9 грудня померла головна редакторка українського жіночого журналу «Наталі» Ірина Трухачова. Ймовірною причиною смерті жінки стала зупинка серця.

    «Не стало нашого керівника, головного редактора, колеги й товариша, - йдеться у повідомленні на сторінці видання. - Ірина Валеріївна була працездатним та енергійним керівником, заряджала ентузіазмом та світлом кожного, хто стикався з нею в діяльності [...] Світла пам'ять!». Причини смерті не уточнюються.

    Прощальний пост також опублікував у Facebook звукорежисер і засновник компанії Stage sound Костянтин Прокопенко.

    «У тебе було стільки планів, амбіцій, життєвої енергії. Просто не хочеться в це вірити. Царство небесне. Спочивай з миром. У наших спогадах ти залишишся назавжди доброю, позитивною і життєрадісною», - написав Прокопенко.

    Причину смерті Трухачової не називають. Як зазначив у коментарі до поста лікар-кардіолог Володимир Воликов, жінка не хотіла розголошувати свою хворобу.

    У Трухачової залишилася маленька дочка.

    Зазначимо, Трухачова працювала в журналі «Наталі» з січня 2018 року. У березні 2020 року глянцю виповнилося 25 років.

    Ірина Трухачова народилася в Кривому Розі, вивчала режисуру в Київському Університеті культури і мистецтв. Після цього Ірина працювала телеведучою, була автором проєкту Казка для тебе.

    Теги: ЗМІ смерть хвороби жінка журналіст
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