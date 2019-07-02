Міноборони Росії опублікувало відео випробування нової ракети



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Випробування нової ракети системи ПРО пройшли на полігоні Сари-Шаган в Казахстані

Міноборони Росії опублікувало відео випробувань нової російської ракети системи ПРО, пише УНН з посиланням на російське відомство та агентство ТАСС.

Міноборони РФ опублікувало у вівторок на своєму YouTube-каналі відеозапис випробувань нової ракети системи ПРО на полігоні Сари-Шаган в Казахстані. Ця система призначена для захисту від ударів засобів повітряно-космічного нападу.

У повідомленні російського оборонного відомства йдеться, що ракета «підтвердила закладені характеристики і вразила із заданою точністю умовну ціль, успішно виконавши поставлене завдання».

Система протиракетної оборони перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил, і призначена для захисту від ударів засобів повітряно-космічного нападу.