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    Міноборони Великої Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 квітня

    Міноборони Великої Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 квітня
    фото: генштаб ЗСУ

    В Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 5 квітня. Відповідну мапу оприлюднило британське відомство у Тwitter.

    «Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває. На мапі нижче наведено останню розвідку оборонної розвідки про ситуацію в Україні – 5 квітня 2022 року», – йдеться в офіційному повідомленні.

    скріншот з Twitter міноборони Великої Британії

    скріншот з Twitter міноборони Великої Британії

    Нагадаємо, що в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони Великої Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 квітня