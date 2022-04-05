Міноборони Великої Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 квітня
фото: генштаб ЗСУ
В Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 5 квітня. Відповідну мапу оприлюднило британське відомство у Тwitter.
«Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває. На мапі нижче наведено останню розвідку оборонної розвідки про ситуацію в Україні – 5 квітня 2022 року», – йдеться в офіційному повідомленні.
скріншот з Twitter міноборони Великої Британії
Нагадаємо, що в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Читайте також: