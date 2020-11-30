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    На окупованому Донбасі кількість російських військових становить понад 35 тис ─ розвідка

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    Більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків, - розвідка - На окупованому Донбасі кількість російських військових становить понад 35 тис ─ розвідка
    Більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків, - розвідка

    У першому та другому армійських корпусах проходять службу близько трьох тисяч кадрових військових з Росії, ─ Скібіцький

    На окупованій частині Донбасу штатна кількість російських військ становить 35,5 тисяч осіб. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі «Донбас. Реалії».

    Скібіцький зазначив, що у першому та другому армійських корпусах проходять службу близько трьох тисяч кадрових військових з Росії.

    «Відмічається відтік військовослужбовців з частин 1 та 2 АК та зменшення мобілізаційного ресурсу. Це зумовлено тим, що внаслідок важких соціально-економічних умов велика частина населення так званих «республік» виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі квазіреспублік громадян віком від 18 до 50 років», ─ йдеться у повідомленні військової розвідки.

    Коментуючи проведення російською окупаційною адміністрацією перевірки мобілізаційної готовності, Скібіцький зазначив, що більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків. Укомплектованість окупаційних військових об’єднань на сході України складає до 80%.

    «Проблема, яка пов’язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена під час перевірок 1 та 2 АК комісією генерального штабу ЗС РФ, і в авральному порядку зараз здійснюється усунення недоліків», ─ поінформував Скібіцький.

    Нагадаємо, військові зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції на Донбасі.

    Як повідомлялося, на Донбасі слід очікувати посилення обстрілів позицій українських військових.

    До слова, ЗСУ провели навчання з використанням Javelin.

    Теги: розвідка Росія окупанти Донбас ЗСУ військові
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