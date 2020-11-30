Укроборонпром: В Україні немає боєприпасної галузі, її треба створювати з нуля

В найближчій перспективі жоден український завод не зможе організувати повний цикл виробництва боєприпасів

В. о. генерального директора Укроборонпрому Ігор Фоменко заявив, що в Україні відсутній повний цикл виробництва боєприпасів. Про це Фоменко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

«Потрібна вся номенклатура, починаючи від патронів. Адже наш єдиний патронний завод залишився на окупованій території в Луганську. На жаль, в Україні не залишилося боєприпасної галузі, її по суті треба створювати з самого початку. Починаючи від дрібних до великих калібрів. Зараз все це купується. Звичайно, використовуються і складські залишки, але серед них є й такі, у яких термін експлуатації закінчується, вони іноді втрачають свої характеристики за час перебування на складах», – зазначив Фоменко.

Фоменко підтвердив, що зараз Україна не володіє повним циклом виробництва ні патронів, ні боєприпасів. І в найближчій перспективі ні один український завод не зможе це організувати.

6 жовтня президент України Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гедиректора Укроборонпрому. Іншим указом президент призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов'язки глави держконцерну.

Оборонна галузь України у 2017-18 роках зазнала суттєвих збитків через вибухи на складах боєприпасів Міноборони України. Зокрема, були знищені запаси боєприпасів на складах в Ічні, Калинівці, Маріуполі, Балаклеї, Сватовому. Причиною вибухів у більшості випадків була диверсія.