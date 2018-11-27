Міноборони: ЗСУ мають незаперечні технічні докази агресії Росії у Чорному морі



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Система «Дельта» розроблена за технологічними стандартами НАТО дозволяє в режимі реального часу відстежувати обстановку ворожих сил

Докази агресії РФ стосовно українських моряків були отримані за допомогою аеророзвідки

Збройні сили України володіють повними незаперечними технічними доказами актів агресії військових суден РФ у Чорному морі. Про це йдеться на сторінці міноборони у Facebook.

У Міноборони стверджують, що незаперечні докази агресії РФ стосовно українських моряків були отримані за допомогою аеророзвідки. «Цей український бойовий підрозділ розробив інформаційну систему ситуаційної обізнаності «Дельта». Система розроблена за технологічними стандартами НАТО в тісній взаємодії з фахівцями Альянсу. Вона дозволяє в режимі реального часу відстежувати обстановку дружніх і ворожих сил», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Міноборони, саме система «Дельта» використовувалась для відображення позиціонування українських суден, що зазнали атаки з боку військових суден РФ. «Цей факт унеможливлює будь-які інсинуації росіян з приводу порушення українськими моряками норм міжнародного морського судноплавства», - написали у відомстві.

Раніше ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».