Цькування, насильство і якість навчання. У Держслужбі якості освіти назвали основні скарги батьків школярів

В Україні часто фіксують цькування серед школярів

В Україні часто фіксують цькування серед школярів

У містах батьки школярів скаржаться більше, ніж у селах

Очільник Держслужби якості освіти Руслан Гурак в інтерв’ю Главкому розповів про типові скарги вчителів, дітей та батьків, які надходять до відомства.

Гурак зазначив, що найбільше старг стосуються питань доступності до якісної освіти. Дуже велика група нарікань стосуються булінгу, питання насильства в школі.

«І це не тільки насильство між учнями, а й насильство з боку вчителів і на вчителів. Причому немає відмінностей: як у сільських, так і в школах обласних центрів є насильство. Якщо взяти динаміку скарг, то у великих містах їх набагато більше, ніж у маленьких містечках і селах», – розповів він.

Нагадаємо, в українських школах часто фіксують випадки булінгу. В одній із територіальних громад Житомирського району підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти.

У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів у булінгу. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото.

Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

На Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео потрапило в соцмережі.

Київський молодіжний центр запускає спеціальний проєкт із протидії булінгу. Як зазначають ініціатори, проєкт розроблений для педагогів, батьків, психологів, а також учнів.