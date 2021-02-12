В Україні опадів стане менше, але морози посиляться

Снігопадів та льодяних дощів вже не передбачається

За попередніми прогнозами, похолодання, яке вже найближчої доби зайде практично на всю територію України і міцнішатиме на наступному тижні, протримається до 20-21 лютого. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«13-14 лютого антициклон Helida виштовхає циклони з України, щоб дати дорогу повітряній масі арктичного походження. Суттєві опади в Україні – навряд, лише в окремих районах можливі залишки періодичного снігу. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі очікується – 10-16 градусів, вдень – 5-11 градусів. У Криму та на Закарпатті лише вдень від 2 морозу до 2 тепла. Завтра переважатиме північно-західний вітер, він передбачається сильним, некомфортним, із штормовими поривами», – йдеться в повідомленні.

У Києві вихідними також холодно, вночі –12-14, вдень – 7-10 градусів. На дорогах та тротуарах слизько. Місцями можливий невеликий сніг, проте без серйозних опадів, завершальний циклон Volker пішов остаточно.

На наступному тижні холод посилиться, істотні опади малоймовірні.

Нагадаємо, що дорожні та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Столичні інспектори благоустрою посилили контроль за прибиранням дорожньо-вуличної мережі.

Як повідомлялося, за минулу добу в Києві досипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні – 35 сантиметрів снігу.

Зараз на вулицях столиці працюють понад 470 одиниць спецтехніки – чистять і вивозять сніг, обробляють дороги посипальними матеріалами. Також працюють майже 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.

Минулої ночі мер Києва Віталій Кличко перевірив, як столицю прибирають від снігу.