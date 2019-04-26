  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міносвіти запровадило «розумне пристосування» для випускників шкіл з мовами нацменшин

    • Розсилка
    Міносвіти запровадило «розумне пристосування» для випускників шкіл з мовами нацменшин

    Для випускників шкіл з мовами національних меншин встановлено адаптивний поріг нижче звичайного, що дасть їм можливість брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти

    Міністерство освіти і науки України запровадило «розумне пристосування» для випускників шкіл з мовами нацменшин. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

    Читайте також

    «Цього року ми запровадили розумне пристосування для цільової категорії випускників шкіл з мовами національних меншин, мова яких не належить до групи слов’янських мов, тому що цим дітям з угорських, румунських шкіл, мови яких дуже відрізняються від слов’янських, дуже складно опановувати українську мову», - зазначила Гриневич.

    Зазначимо, що розумне пристосування полягає у запровадженні, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами.

    Для випускників шкіл з мовами національних меншин встановлено адаптивний поріг нижче звичайного, що дасть їм можливість брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

    Окрім того, за словами Гриневич, у цих школах вже значно інтенсифікували вивчення української мови.

    Зазначимо, адаптивний поріг для нацменшин на ЗНО з української мови визначать до 14 червня.

    Читайте також
    міністр Міністерство освіти і науки мова українська мова Лілія Гриневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ