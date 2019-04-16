Українські школи отримають від Міносвіти мільярд гривень на якісний інтернет



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700 млн грн будуть скеровані на підвищення якості Інтернету та 300 млн грн – на комп’ютери, де їх немає

Цього року Міністерство освіти і науки скерує 1 млрд грн для підключення усіх шкіл до якісного інтернету.

Про це в Івано-Франківську сказала журналістам міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

«Ми створюємо умови для підключення до хорошого Інтернету усіх шкіл. Цього року на це виділено 1 млрд грн. З них 700 млн грн будуть скеровані на підвищення якості Інтернету та 300 млн грн – на комп’ютери, де їх немає», - розповіла Гриневич.

Вона зауважила, що Міносвіти цього року буде скеровувати додаткові субвенції, які мають вплинути не лише на початкову школу, але й на якість навчання у старших класах. Так, буде продовжена програма для забезпечення кабінетів фізики, хімії та біології. Водночас, запрацює програма «Гідність дитини», яка має на меті облаштувати теплі вбиральні в усіх навчальних закладах.

«Для Івано-Франківської області ця субвенція сягне 24 млн грн саме для тих шкіл, де немає сьогодні теплих вбиралень, і діти, зважаючи на наші кліматичні умови, до півроку знаходяться у стресовому стані», - зазначила Гриневич і додала, що типові проекти вирішення цього питання Міносвіти запропонує спільно з Міністерством регіонального розвитку України.

Зазначимо, Лілія Гриневич 16 квітня перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області. Міністр оглянула навчально-ігрові класи в обласній дитячій клінічній лікарні та відвідала Інститут післядипломної освіти.

Джерело: Укрінформ