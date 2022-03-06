Мінус російський літак. На Харківщині збито ворожу «пташку»

В Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вважає, що російський окупант програв наземну битву, оскільки будь-які намагання ворога зайти колонами до Харкова завершуються повним знищенням. Про це він повідомив в ефірі телемарафону українських каналів.

За попередньою інформацією, вранці 6 березня українська армія знищила російський літак.

Крім цього, Синєгубов зазначив, що протягом 5 березня російська авіація та артилерія обстріляли Харків, зокрема, постраждали райони Олексіївка, Холодна гора, Нова Баварія, Ботанічний сад (зруйновано спорткомплекс). Також багато військової техніки ворога було знищено на підходах до Харкова.

Що стосується міста Ізюм, то нині це критична точка на мапі області.

«Чекаємо на можливі «зелені коридори», щоб завезти гуманітарну допомогу та вивезти звідти людей. Загалом, що стосується евакуації, то щоденно з Південного вокзалу Харкова евакуйовують близько 30 тис. людей», – сказав Синєгубов.

Як відомо, триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 березня.