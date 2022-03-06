Росія вбила на Донеччині 52 мирних людей – голова ОДА

В Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

З початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло 52 мирних людей. Ще 267 осіб отримали поранення, написав у Facebook голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, за ніч з 5 на 6 березня надійшла інформація про ще 2 поранених у Старомлинівці.

«Росія вбиває цивільних! Наведена статистика – без урахування убитих та поранених маріупольців. Встановити точні дані там зараз неможливо. Також ускладнено підрахунок жертв у Волновасі. Окупанти заплатять за все!» – заявив Кириленко.

Нагадаємо, в Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.