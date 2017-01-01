Мін’юст: директор Держбюро розслідувань Труба не проходив люстраційну перевірку

Посада голови Державного бюро розслідувань відноситься до переліку посад, щодо яких здійснюються люстрацій на перевірка

Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом щодо проведення люстраційної перевірки відносно новопризначеного директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив. Про це написала у Facebook директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Анастасія Задорожна.



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Фото: Уніан Роман Труба

Посада голови Державного бюро розслідувань відноситься до переліку посад, щодо яких здійснюються люстрацій на перевірка

Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом щодо проведення люстраційної перевірки відносно новопризначеного директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

Про це написала у Facebook директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Анастасія Задорожна.

У опублікованому зверненні вказується, що посада голови ДБР відноситься до переліку посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади на підставі критеріїв визначених законом «Про очищення влади».

«Мін'юст відслідковує призначення високопосадовців задля унеможливлення призначення на посади осіб, які відповідають критеріям здійснення очищення влади», - зазначила Задорожна.

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Як відомо, 16 листопада конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань проголосувала за обрання Ольги Варченко першим заступником директора Державного бюро розслідувань, Олександра Буряк – заступником директора ДБР.

Також конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань проголосувала за призначення директором ДБР Романа Труби. 22 листопада президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.

ЗМІ також повідомляли, що Труба вважається креатурою секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, у фінал конкурсу вийшло 19 кандидатів. Це, зокрема, голова військової прокуратури Анатолій Матіос, екс-помічник президента Олексій Горащенков та прокурор Генпрокуратури Ольга Варченко.

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