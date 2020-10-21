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    Мін'юст США подав позов проти Google

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    <p>Компанія,&nbsp;<span class="hiddenSuggestion">у свою чергу</span>, спростовує заяви Мін'юсту США</p> - Мін'юст США подав позов проти Google

    Компанія, у свою чергу, спростовує заяви Мін'юсту США

    У США її звинуватили в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів, а саме в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів в сектор

    Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

    У США говорять, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку і інтернет-браузерам за установку Google в якості пошукової системи за замовчуванням.

    Позов подали генеральні прокурори 11 штатів. У Мін'юсті говорять, що Google володіє або контролює канали, на які припадає приблизно 80% пошукових запитів в США.

    Сама компанія, у свою чергу, спростовує заяви Мін'юсту США.

    «Люди використовують Google, тому що вони обирають його, а не тому що їх змушують або вони не можуть знайти альтернативи», – говорить представник компанії.

    Нагадаємо, що Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube.

    США Google Міністерство юстиції
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