Мін'юст США подав позов проти Google



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Компанія, у свою чергу, спростовує заяви Мін'юсту США

У США її звинуватили в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів, а саме в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів в сектор

Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

У США говорять, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку і інтернет-браузерам за установку Google в якості пошукової системи за замовчуванням.

Позов подали генеральні прокурори 11 штатів. У Мін'юсті говорять, що Google володіє або контролює канали, на які припадає приблизно 80% пошукових запитів в США.

Сама компанія, у свою чергу, спростовує заяви Мін'юсту США.

«Люди використовують Google, тому що вони обирають його, а не тому що їх змушують або вони не можуть знайти альтернативи», – говорить представник компанії.

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