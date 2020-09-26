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    У світі

    Проти адміністрації Трампа подали позов 3,5 тисячі американських компаній

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    Адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо введення тарифів&nbsp; - Проти адміністрації Трампа подали позов 3,5 тисячі американських компаній
    Адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо введення тарифів 

    Адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо введення тарифів і порушила ряд процедур

    Близько 3,5 тисяч американських компаній, включаючи Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen і Home Depot, подали позов до суду – вони стверджують, що федеральна влада США незаконно підвищили мита на китайські товари.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    У якості відповідачів названі Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і Прикордонно-митна служба США.

    Згідно з позовом, адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо введення тарифів і порушила ряд процедур.

    Адміністрація Трампа, своєю чергою, стверджує, що підвищення мит виправдане, оскільки Китай продовжує розкрадання американської інтелектуальної власності та зобов’язує американські компанії надавати доступ до їх технологіями в обмін на право роботи на китайському ринку.

    Нагадаємо, новим суддею Верховного суду США може стати консервативна християнка.

    Як повідомлялося, 25 вересня, влада США повинна відкласти вступ в силу заборони на скачування TikTok з магазинів додатків. Уряд США повинен прийняти рішення про перенесення терміну блокування програми або надати юридичні документи на захист цього кроку.

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