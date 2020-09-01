Мін'юст змінив порядок реалізації арештованого майна

Проєкт ProZorro.Продажі розпочав роботу зі співпраці із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб – реалізації майна неплатоспроможних банків у червні 2016 року

Проєкт ProZorro.Продажі розпочав роботу зі співпраці із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб – реалізації майна неплатоспроможних банків у червні 2016 року

Однією з мети змін є підвищення прозорості процедури реалізації майна боржників

Міністерство юстиції 28 серпня внесло зміни до порядку реалізації арештованого майна, розділивши функції адміністратора та організатора торгів. Про це повідомляє державне підприємство «СЕТАМ».

«Наказом визначено державне підприємство «ProZorro.Продажі» як адміністратора електронної торгової системи. А держпідприємство «СЕТАМ» продовжить виконувати функції організатора електронних торгів», – зазначив заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

Метою цих змін є підвищення прозорості процедури реалізації майна боржників, збільшення кількості учасників електронних торгів, зацікавлених в придбанні арештованого майна, що повинно привести до збільшення вартості такого майна і як наслідок збільшення надходжень до державного бюджету.

«Ми готові допомагати колегам із ДП «СЕТАМ» реалізувати нову редакцію наказу на практиці, для чого СЕТАМ має здійснити інтеграцію з електронною торговою системою ProZorro.Продажі», – зазначив директор ДП «Прозорро.Продажі» Олексій Соболев.

Зміни порядку реалізації арештованого майна полягають також у розмежуванні функції адміністрування системи електронних торгів та організації електронних торгів; покращенні порядку проведення електронних торгів та торгів за фіксованою ціною; спрощенні повернення гарантійних внесків учасникам електронних торгів; врегулюванні підстав, порядку та наслідків дискваліфікації учасника електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).

«Зміни стосуються лише примусової реалізації майна в частині адміністрування системи. СЕТАМ і надалі буде виконувати покладені Міністерством юстиції на держпідприємство функції по реалізації арештованого майна, супроводження виставлення на торги лотів, зберіганню арештованого майна. Ми також продовжуємо продаж майна в рамках добровільного продажу», – зауважив гендиректор «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Ринок арештованого майна в розмірі 3,2 млрд грн за підсумками 2019 року та першого півріччя 2020 року виходить на нові майданчики і може згодом стати ще більшим.

«Ми переконані, що залучення ProZorro.Продажі в якості адміністратора електронних торгів із продажів арештованого майна дозволить підвищити прозорість і конкурентність продажів і на цьому ринку», – зазначила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Вказані зміни набирають чинності з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції оголошення про початок реалізації арештованого майна в електронній торговій системі ProZorro.Продажі.

Нагадаємо, що Мінфін продав гривневі ОВДП на 2,83 млрд грн.

Як повідомлялося, сукупний державний борг України в липні 2020 року в гривневому еквіваленті зріс на 3,8% до 2,355 трлн грн, а в іноземній валюті - на 0,04%, до $85,05 млрд.