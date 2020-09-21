Кличко офіційно став кандидатом у мери Києва



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Віталій Кличко

Чинного мера столиці зареєстрували кандидатом на пост київського міського голови

Чинний київський міський голова Віталій Кличко офіційно став кандидатом на пост мера столиці на місцевих виборах.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні зареєстрований кандидатом на посаду київського міського голови на виборах 25 жовтня 2020 року», – написав Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно.

До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

Нагадаємо, голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

Як повідомлялося, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

Нагадаємо, 20 вересня «Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради.

Також «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.