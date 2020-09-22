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    Міносвіти відреагувало на захід «Слуги народу» на території Університету Шевченка

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    <p>Захід &laquo;слуг народу&raquo; відбувся на&nbsp;частині відкритої території КНУ імені Шевченка</p> - Міносвіти відреагувало на захід «Слуги народу» на території Університету Шевченка

    Захід «слуг народу» відбувся на частині відкритої території КНУ імені Шевченка

    У відомстві відмітили, що у день політичного заходу освітній процес у виші не здійснювався

    У Міністерстві освіти та науки заявили, що захід «Слуги народу» на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка провели з дотримання законодавства.

    Про це повідомляє ТСН.

    «На погляд Міністерства освіти і науки, цей захід був проведений із дотриманням законодавства – як виборчого, так і освітнього», – сказав заступник міністра освіти та науки України Ігор Гарбарук.

    За його словами, цей захід відбувся на частині відкритої території КНУ імені Шевченка.

    «Він проводився у вихідний день. Освітній процес у той день не здійснювався. Педагоги чи студенти університету ніякої участі в цьому заході не брали», – додав він.

    Нагадаємо, 20 вересня у внутрішньому дворі головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат у мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук представила список представників партії на виборах до Київради.

    У свою чергу студентський парламент університету засудив «Слугу народу» за залучення вишу до участі в акції політичної партії.

    Натомість у «Слузі народу» вважають, що представлення на території КНУ імені Шевченка своїх кандидатів на виборах до Київради не є порушенням закону.

    вибори Міністерство освіти і науки освіта політика партія Слуга народу університет
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