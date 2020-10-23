Що буде після поразки «Слуги народу» на місцевих виборах

Вже зрозуміло, що довіра до партії влади впала дуже сильно

Мовою оригіналу

Ну вот и добежали до финиша. Сегодня пятница, выборы в воскресенье. Один из лидеров «Слуг народа» Никита Потураев дает большое интервью, которое так и называется - «К поражению на местных мы отнесемся спокойно». Ну, это хорошо, что человек не переживает и прекрасно понимает, какой результат ждет партию на местных.

Да, на парламентских картинка была другая еще год назад. Но время идет. И как всегда работает не на партию власти. Но ключевой вопрос - а что после поражения? Спокойно отнеслись и дальше - что? Выводы будут? Работа над ошибками? Понятно, что основные решения и переговоры будут уже после объявления результатов, но и по рейтингам сегодня очевидно - доверие к партии власти упало очень низко. И к Кабмину - еще ниже. Так что оставлять это правительство бессмысленно, а формировать новое из монобольшинства и с их скамейки запасных - глупо.

Потому что если ты не меняешь стартовые условия, глупо ждать другого результата. Это в «СН» прекрасно понимают и уже проводят предварительные переговоры. Понятно, что ЕС в качестве партнера отпадает. Зеленский и Порошенко не будут сотрудничать. Тут у них взгляды совпадают полностью. С ОПЗЖ нельзя - снесут завтра Банковую. С Тимошенко страшно - она за год кого угодно превратит в свадебного генерала - хоть у Ющенко спросите. Голос? Хороший вариант, но маловато «штыков» в раде, а реальные рейтинги и перспективы по местным советам вообще печальные.

Из реально имеющих вес в регионах, голоса в парламенте и перспективы на парламентских выборах имеет только «За Майбутне». Понятно, что представители этой группы, и в первую очередь Игорь Палица претендуют на реальное влияние, то есть посты в Кабмине. В новом Кабмине. Остальные группы и партии пока вне зоны попадания в парламент в случае внеочередных выборов. А этот аргумент в качестве «дубинки» президенту сейчас очень нужен...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.