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    Місія МВФ залишила Україну: рішення про транш не прийнято

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    Місія МВФ залишила Україну: рішення про транш не прийнято

    Через оголошення дострокових парламентських виборів рішення щодо траншу кредиту не ухвалюватиметься

    Експерти місії Міжнародного валютного фонду завершили свою роботу в Україні. Про це йдеться у прес-релізі представництва МВФ в Україні.

    Як зазначили у фонді, місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій.

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    Згідно з повідомленням, результати роботи цієї місії не будуть предметом розгляду на Раді виконавчих директорів МВФ.

    За підсумками візиту ван Роден заявив, що «команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ, і експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики».

    «Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики»,  - додав він.

    Напередодні місія МВФ провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та головою Державної податкової служби.

    Також стало відомо, що МВФ планує відновити співпрацю з Україною після формування нового уряду та проведення виборів до парламенту. Тоді ж фонд може ухвалити рішення про виділення нового траншу кредиту на 1,3 мільярда доларів.


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